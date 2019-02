Trio 'papa-defunto' é preso por comércio ilegal em hospital e IML

Manaus - Três homens são presos durante operação de caça ao "papa-defunto" realizada pela Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor (Decon) na manhã desta terça-feira (12). O objetivo da ação foi coibir o aliciamento familiares de pessoas que morreram e foram "atraídas ilegalmente" para serviços funerários nas proximidades de hospitais públicos e Instituto Médico Legal (IML) de Manaus

Os três homens foram presos após denúncia formalizada por representantes do Sindicato das Empresas Funerárias do Estado do Amazonas (Sefeam). Na ocasião, empresários alegaram que os agentes irregulares integram uma facção criminosa especializada em aproveitar a fragilidade do estado emocional de familiares de pessoas mortas para as abordarem e venderem serviços funerários.



“A atividade é considerada crime porque configura exercício ilegal da profissão e concorrência desleal, uma vez que eles estão usando artifício ilegal para captar clientes. Além disso, a Lei Municipal nº 1.273, em seu Artigo 83, veta a presença deles nesses locais e prevê multa para funerárias que tiverem funcionários atuando dessa forma, principalmente por não possuírem cadastro junto à Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp)”, explicou o titular da Decon Eduardo Paixão.

Fiscalização continua

Ele ressaltou que a operação policial irá prosseguir até o fim de semana, com o intuito de reprimir a prática ilícita em frente a hospitais públicos. A autoridade policial disse, ainda, que os três foram presos em flagrante no momento em que abordavam potenciais alvos em frente a prédios de prontos-socorros na capital.

“Nossos investigadores da Decon vão continuar atuando na porta desses locais para acabar com essa prática”, disse o delegado.

Conduzidos ao prédio da Decon, Bruno, Francisco e Ramadan irão responder por crime contra o consumidor. Eles assinaram Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foram liberados para responder pelo delito em liberdade. O titular da especializada destacou que os proprietários das funerárias que não se adequarem serão notificados e levarão multa, caso sejam flagrados cometendo a prática ilícita.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelos números de telefone da unidade policial: (92) 99962-2731 e 3214-2264.

*Com informações da assessoria

