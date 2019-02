Jovem de 15 anos morre baleado em campo de futebol na frente de amigos

Crime foi na Zona Sul de Manaus | Foto: Reprodução

Manaus - Um adolescente de 15 anos foi executado a tiros, na noite desta terça-feira (12), em uma quadra poliesportiva no Prosamim do Cajual, na Alameda São Benedito, bairro Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus. Segundo a família da vítima, o jovem não tinha ligação com o tráfico de drogas, porém versões sobre o crime indicam características de execução. Este é o segundo ataque no bairro em menos de 48 horas.

Conforme relato de testemunhas à imprensa, na cena do crime, o jovem estava na quadra desde as 17h da tarde de hoje jogando bola com amigos, quando foi surpreendido por homens armados que haviam desembarcado de dois carros estacionados próximo ao Prosamim. Na ocasião, eles dispararam vários tiros contra a vítima e, em seguida, fugiram sem deixar rastros.

Outra versão sobre o crime também foi divulgada no local por outras testemunhas. Desta vez, os criminosos teriam desembarcado de um carro prata e caminhado em direção a vítima, que foi surpreendida com os tiros à queima-roupa.

No momento do crime, conforme a reportagem apurou, além de adolescentes, havia crianças na quadra e nos arredores. Todos presenciaram a cena e testemunharam a fuga dos criminosos.

A mãe do adolescente contou à imprensa que, pela manhã, o filho pediu uma quantia em dinheiro, mas ela informou que não possuía o valor. Ele, então, não teria retrucado sobre a decisão e, em seguida, saiu da casa. Ainda segundo a mulher, o jovem trabalhava com o pai na fabricação de vassouras.

A reportagem procurou policiais militares da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que são responsáveis pelo patrulhamento ostensivo em boa parte da Zona Sul da capital. Por telefone, um tenente informou que acompanhava a situação, mas que não repassaria informações à imprensa para depois serem divulgadas à sociedade.

Seis feridos e um morto

A noite do último domingo (10) foi banhada pelo sangue de seis pessoas feridas e uma morta durante um tiroteio em um bar, situado na rua São Benedito, também no bairro Morro da Liberdade.

O grupo consumia bebidas alcoólicas quando foram surpreendidos por um trio armado. Na ocasião, os criminosos estavam armados. A vítima fatal, um homem de 33 anos, foi baleada por aproximadamente seis tiros. Pela característica da execução, ele seria o alvo principal entre as vítimas baleadas.

