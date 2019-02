Preso homem que matou jovem com tiros à queima-roupa no Vila da Prata

Maicon foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva | Foto: Divulgação/Polícia Civil

Manaus - Maicon de S. A., de 23 anos, foi preso, nesta terça-feira (12), em cumprimento a mandado de prisão preventiva pelo homicídio de Paulo Victor Silva e Silva, ocorrido no dia 27 de junho de 2018, no bairro Vila da Prata, Zona Oeste de Manaus.



De acordo com o delegado Leonardo Valença, do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o crime aconteceu por volta das 23h30. Na ocasião, Paulo Victor estava em frente à casa onde morava, no bairro Vila da Prata, quando Maicon se aproximou e efetuou disparos de arma de fogo em direção à vítima.

“O mandado de prisão foi expedido no dia 11 de dezembro de 2018, pelo juiz Mauro Antony, da 3ª Vara do Tribunal do Júri. Ao tomarmos conhecimento da ordem judicial, após o recebimento de denúncias anônimas, nos deslocamos na manhã de hoje até o local onde Maicon estava trabalhando, uma empresa de instalação de cabeamentos localizada no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul, onde ele foi preso”, explicou Valença.

Ao término dos procedimentos cabíveis no prédio do 1º DIP, Maicon será conduzido ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Aniversário termina com dois mortos e um ferido no Vila da Prata

Homem ligado a 'Sandrinho', do CV, é morto a tiros na Vila da Prata