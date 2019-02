Segurança é reforçada em SPA após atentado contra casal na Zona Sul

Crime foi no bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Policiais militares patrulham a entrada do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Coroado, na noite desta terça-feira (12), para resguardar a vida da equipe médica de plantão. Na unidade está um homem que foi baleado após ter a casa invadida na noite de hoje por criminosos armados. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu na residência, no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

Conforme informações de PMs, a viatura permanecerá na unidade até que o baleado seja transferido. "Ele aguarda uma ordem da equipe médica para ser transferido para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste, por conta do estado de saúde dele, que é considerado crítico", informou um PM, que preferiu para não ter a identidade revelada.

O casal teve a casa invadida, no beco Paciência, na noite de hoje, por homens armados a pé. Segundo informações repassadas por moradores da região à polícia, o casal morava na residência a pouco tempo. Os autores do crime fugiram e até a publicação desta matéria não haviam sido localizados.

A polícia não soube informar a identidade do casal e nem tão pouco disse se o atentado tem ligação com o tráfico de drogas.

Jovem assassinado

Mais cedo, por volta das 18h, um adolescente de 15 anos foi executado a tiros em uma quadra poliesportiva no Prosamim do Cajual, na Alameda São Benedito, bairro Morro da Liberdade, também na Zona Sul.

Segundo a família da vítima, o jovem não tinha ligação com o tráfico de drogas, porém versões sobre o crime indicam características de execução.

