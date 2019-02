Morador de rua é agredido com bloco de concreto por casal no Centro

Manaus - Com um bloco de concreto do tamanho de uma caixa de sapato, um morador de rua foi agredido violentamente na manhã desta quarta-feira (13), na rua José Clemente, no Centro de Manaus. A agressão foi realizada por um casal, que só parou de atingir a cabeça da vítima com a pedra após um motorista parar o veículo e impedir a ação.

De acordo com policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o caso aconteceu por volta das 6h, na calçada de um dos bares mais tradicionais da cidade, o Bar Caldeira. A princípio, populares informaram que a briga teria começado por conta de um litro de cachaça.

"O rapaz agredido, que estava sem documentos, estava desacordado e não tinha como nos contar qual foi a real motivação para a agressão", disse um policial que preferiu não se identificar.

Testemunhas informaram ao Em Tempo que o casal seria conhecido na região e estava na companhia do morador de rua. O homem e a mulher seriam usuários de drogas que costumam dormir nas ruas ou no antigo prédio da Santa Casa de Misericórdia.

Durante a discussão, o homem começou a bater no morador de rua com socos e chutes. A mulher teria levado o bloco de concreto até o agressor, que iniciou uma série de golpes na cabeça da vítima. Um motorista que passava no local viu a agressão e parou o veículo bruscamente em cima dos agressores, que abandonaram a pedra e correram em direção ao Teatro Amazonas.

O motorista, que não foi identificado, ligou para a polícia e ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os socorristas fizeram os primeiros atendimentos ainda na frente do bar e depois o levaram para um hospital de Manaus. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

O casal ainda não foi identificado e a polícia continua as buscas na região.

