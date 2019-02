Casal é preso com 10 tabletes de drogas em Manacapuru

Manacapuru (AM) - Um casal foi preso, na noite dessa terça-feira (12), com 10 tabletes de drogas, no município de Manacapuru (a 84 km de Manaus).

O casal foi preso após a polícia ser acionada para atender uma ocorrência de perturbação de sossego público na rua 14, no bairro da Liberdade. Na ocasião, o casal passou pelo local em uma motocicleta sem placa.

Durante a abordagem, a polícia encontrou dentro de uma mochila, que estava com a mulher, 10 tabletes de drogas, supostamente cocaína .

Os dois foram encaminhados para a delegacia do município, onde ficarão à disposição da Justiça. Eles responderão pelo crime de tráfico de drogas.

