Homem fica ferido e outro foge durante troca de tiros com a polícia

Manaus - Após receberem denúncia que um grupo estaria praticando roubos pela Zona Leste, policiais trocaram tiros com suspeitos, que estavam em um carro modelo HB20, de cor cinza. Durante o tiroteio, um dos homens foi atingido com um tiro e o outro fugiu do cerco policial, no fim da tarde desta quarta-feira (13).

De acordo com o tenente da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os policiais receberam a denúncia os policiais avistaram os suspeitos na rua Girassol, no Tancredo Neves, foi feito sinal de parada para eles, mas não responderam e fugiram da polícia.

"Quando conseguimos interceptá-los na avenida Grande Circular, eles desceram do carro atirando contra os policiais que revidaram a injusta agressão. Um dos homens foi atingido na axila, socorrido e levado para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo e o outro conseguiu fugir dos policiais", disse o tenente, que preferiu não se identificar.

Ainda conforme o policial, após receber atendimento médico na unidade hospitalar, o suspeito foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi apresentado e deve aguardar audiência de custódia nesta quinta-feira (14).

Edição: Bruna Chagas

