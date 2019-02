Vingança: homem planeja roubo à distribuidora do tio por ganhar pouco

A apresentação do trio foi na manhã desta quinta-feira (14) no 13º DIP | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Manaus - Insatisfeito com o pagamento de R$ 180 por semana em uma carga horária de 12 horas de trabalho diariamente, Felipe Gomes da Silva, de 24 anos, resolveu se vingar do tio, que era proprietário de uma distribuidora de bebidas. Ele planejou o roubo de R$ 30 mil do estabelecimento comercial com mais quatro comparsas, entre eles um adolescente de 17 anos.

Felipe foi apresentado na manhã desta quinta-feira (14), juntamente com Marcos André Lima Ribeiro, 31, conhecido como "Arroz", e Rayron da Rocha Anselmo, 26. O trio foi preso por volta das 13h dessa quarta (13), no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus. A ordem judicial foi expedida no dia 8 de fevereiro deste ano, pela juíza Anagali Marcon Bertazzo, do Plantão Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular do 13° Distrito Integrado de Polícia (DIP), responsável pelas investigações, Felipe arquitetou o roubo como forma de vingança. O crime ocorreu na noite do dia 7 de janeiro deste ano, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte. Imagens de câmeras de segurança próxima ao estabelecimento comercial mostram os criminosos fugindo em um carro dirigido por Rayron instantes após o roubo.

Crime foi no dia 7 de janeiro deste ano | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

"Eles chegaram na distribuidora de bebidas se passando por clientes. Depois renderam o proprietário e seguiram direto para o local onde era guardado o dinheiro. Iniciamos as investigações e identificamos que Felipe, sendo o funcionário da distribuidora era o mentor do roubo. Ele confessou o crime e justificou que não estava satisfeito em trabalhar 12h por dia e ganhar apenas R$ 180 por semana", explicou o delegado Ricardo Cunha.

Durante a apresentação na manhã desta quinta-feira (14) no prédio do 13° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o trio preferiu não comentar com a imprensa sobre o roubo. O dinheiro levado do estabelecimento comercial não foi recuperado pela polícia.

Conforme Cunha, a quantia foi dividida em partes iguais, sendo gasto com drogas, festas, alimentos e reformas de casas.

O delegado ressaltou que Marcos André, o "Arroz", é foragido do sistema prisional e já possui mais de três passagens por roubo, além de processos por porte ilegal de arma de fogo.

Além do trio, são considerados foragidos por envolvimento no roubo Matheus Cabral Ferreira, conhecido como "Cabinho", e um adolescente de 17 anos.

Felipe, Marcos André e Rayron foram indiciados por roubo majorado e associação criminosa. Eles ficaram à disposição da Justiça no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8 da rodovia BR-174 (Manaus/Boa Vista).

