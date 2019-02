Armado, assaltante ‘X9’ é preso na Compensa e revela comparsas

Wendel e a sobrinha Késia em coletiva de imprensa no 12º DIP | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Manaus - Investigado por roubo a residência de um empresário de 37 anos, Wendel Marques Souza, de 25 anos, foi apresentado na manhã desta quinta-feira (14), no prédio do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Zona Centro-Sul de Manaus. Na ocasião, a sobrinha dele, Késia Tayná Souza da Silva, de 20 anos, também foi presa. O crime ocorreu no dia 11 de fevereiro deste ano, em um conjunto habitacional no bairro Distrito Industrial 2, Zona Leste.

De acordo com o delegado Rafael Allemand, titular da 5ª Seccional Centro-Sul, a prisão da dupla, com o apoio das equipes da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv) e também do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), ocorreu na noite dessa quarta-feira (13), por volta das 19h, no bairro Compensa, Zona Oeste da capital.

"As equipes policiais receberam uma denúncia anônima dando conta que Wendel estava no bairro Compensa, Zona Oeste, conduzindo um carro, com restrição de roubo e sinais identificadores adulterados. No local indicado, Wendel foi preso em posse de um revólver calibre 38 com munições, além de dinheiro. Em ato contínuo, a sobrinha dele, Késia, estava com os relógios oriundos do roubo da casa do empresário. O carro citado não foi encontrado", disse Allemand.

O delegado ressaltou que Wendel admitiu a autoria do roubo e revelou que houve mais seis comparsas, todos identificados e com passagens pela polícia. Segundo a autoridade policial, Wendel já possui passagem por roubo.

Ele foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e será apresentado em audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul da capital.

Apresentação da dupla foi na manhã desta quinta-feira (14) | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Késia foi autuada por receptação. Por ser um crime afiançável, foi arbitrada fiança para responder em liberdade. Caso não seja pago o valor estipulado, ela também será levada para audiência de custódia.

Outros envolvidos no roubo estão sendo procurados pela Polícia Civil do Amazonas.

Edição: Isac Sharlon

