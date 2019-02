Vídeo: mulher é presa por furtar roupas e calçados de lojas em Manaus

Manaus - Uma mulher, ainda não identificada, foi presa em flagrante por ter cometido furtos na loja Tic Top 10 e Casa das Sandálias, na avenida Francisco Queiroz, conjunto Manoa, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Populares filmaram o momento em que a suspeita é capturada pelos funcionários das lojas furtadas.

De acordo com o gerente da loja Tic Top 10, que preferiu não se identificar, a mulher estava na companhia de mais duas criminosas realizando os furtos no local. Porém, as outras mulheres conseguiram fugir.

Conforme um funcionário da loja Casa das Sandálias, cerca de R$ 1.400 em mercadoria foram levados pelo trio. Um colaborador que trabalha no atendimento de clientes percebeu a atitude suspeita do trio e foi atrás das criminosas. Porém, apenas uma delas foi capturada.

Ainda de acordo com o funcionário, após verificar que, além da mercadoria da loja dele, a mulher estava com roupas furtadas da loja Tic Top 10, ele acionou o gerente.

A 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para dar apoio ao caso. A mulher, junto com os materiais apreendidos, foram encaminhados ao 18° Distrito Integrado de Polícia (DIP). A polícia está em diligência em busca de capturar o restante do bando.

Veja o vídeo:

Mulher foi capturada por populares | Autor: Divulgação





Leia mais

Armado, assaltante ‘X9’ é preso na Compensa e revela comparsas

Vingança: homem planeja roubo à distribuidora do tio por ganhar pouco