Homem que se masturbou em ônibus é levado à audiência de custódia

Manaus - Um homem de 25 anos foi preso em flagrante, por policiais militares lotados na 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na manhã desta quinta-feira (14), por volta das 9h, pelo crime de importunação sexual. O fato ocorreu em um ônibus do transporte coletivo da linha 351, que trafegava pela avenida Carvalho Leal, bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus.

Na ocasião, segundo informações da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), o infrator se masturbou em frente de duas mulheres, sendo uma de 23 e outra de 30 anos.

Ainda segundo a PC-AM, os policiais foram acionados pelo motorista do coletivo. Ao término dos procedimentos cabíveis no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), ele foi levado para audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, Zona Sul da capital. A reportagem não obteve informações se o homem foi liberado durante a tarde ou se o juiz decretou a prisão preventiva.

Casos

Só em 2018, a Delegacia da Mulher no Amazonas registrou 99 casos de importunação sexual, em 2017 foram 79. Os números mostram que a prática abusiva tem aumentado, mas as denúncias ainda são baixas e não correspondem à realidade.

