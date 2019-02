Cabo da PM morre durante confronto com bandidos em Tabatinga

Elcivan Córdova servia no 8º Batalhão de Polícia Militar, em Tabatinga | Foto: Divulgação





Manaus - Um cabo da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) foi morto na madrugada desta quinta-feira (14), no município de Tabatinga, distante 1105 quilômetros de Manaus, após confronto com bandidos. O cabo Elcivan Maciel Córdova foi alvejado em uma troca de tiros durante uma operação no bairro Portobras, em Tabatinga, e não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações do Comando de Policiamento do Interior (CPI), o bandido que teria alvejado o cabo Córdova, identificado apenas como Rivori, também morreu durante a operação, que tentava impedir um assalto a uma residência. Ainda de acordo com o CPI, Rivori estava armado com um revólver calibre 38.

Em nota, a Diretoria de Comunicação Social informou que o policial chegou a ser levado para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. Córdova deve ser sepultado ainda nesta quarta-feira, em Tabatinga, e o Comando da PM informou que a Diretoria de Promoção Social da corporação está prestando o atendimento necessário ao funeral e apoio assistencial à família.

A morte do policial rendeu homenagens na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) e até na Câmara dos Deputados, em Brasília. Na Aleam, o deputado Cabo Maciel (PR) foi um dos prestou homenagens ao policial, pedindo um minuto de silêncio e exaltando suas qualidades.

Já nas redes sociais, o deputado federal Capitão Alberto Neto (PRB) lamentou a morte do cabo Córdova. Segundo ele, enquanto existem parlamentares que brigam em defesa "de quem já está condenado e preso", o parlamentar luta em favor dos homens de bem.

"Nossos heróis estão morrendo combatendo o crime, nas mãos de bandidos. Ao falar na Câmara sobre a reforma previdenciária é impossível que não seja falado sobre nossos policiais. Temos que oferecer melhorias e valorizá-los, pois são eles que saem todos os dias de suas casas arriscando suas vidas em prol do bem-estar e proteção de nossa população", frisou.

