Em ações distintas, PM prende 9 pessoas por tráfico e roubos em Manaus

Manaus - As ações de patrulhamento e abordagens realizadas pela Polícia Militar em Manaus, nesta quarta-feira (13), resultaram na prisão de nove pessoas e na localização de dois veículos com restrição de roubo.

Na zona sul, policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam um homem de 33 anos. Ele estava transitando no beco das Flores, no bairro Nossa Senhora Aparecida, quando foi abordado.

Com ele foi encontrado um revólver calibre 38 com numeração suprimida e uma munição, além de uma balança de precisão e mais de 800 trouxinhas de entorpecentes, entre maconha, oxi e cocaína. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Na zona leste, policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um homem de 29 anos com 17 porções de maconha tipos skunk. O suspeito foi encaminhado ao 9º DIP para os procedimentos cabíveis.

Ainda na zona leste, militares da 14ª Cicom prenderam uma mulher e apreenderam um menor após a dupla roubar um veículo HB20 no conjunto Renato Souza Pinto, no bairro Nova Cidade.

Após denúncias, os policiais encontraram a dupla e o veículo na rua Girassol, no bairro Tancredo Neves, e iniciaram a perseguição policial. Durante a fuga, os infratores bateram em uma motocicleta e foram interceptados pela Polícia Militar na avenida Autaz Mirim, ainda no Tancredo Neves.

O menor tentou fugir e trocou tiros com os policiais militares, mas foi detido. Eles foram conduzidos ao 6º DIP, onde a mulher foi flagranteada por roubo e corrupção de menores e o menor foi apreendido.

Os policiais da 14ª Cicom ainda detiveram um homem de 37 anos após ele ferir outro homem de 24 anos com um objeto cortante no braço esquerdo. O caso foi encaminhado ao 14º DIP, onde o infrator assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Roubo

Quatro homens foram presos na rua Nossa Senhora do Carmo, em Flores, na zona centro-sul, por policiais da 12ª Cicom após roubarem pessoas que estavam em um ponto de ônibus. Eles foram encaminhados ao 12º DIP.

Na zona oeste, um homem de 27 anos foi preso por policiais da 5ª Cicom após tentar roubar duas menores na rua 5 de Setembro, no bairro São Raimundo. Eles foram flagranteados no 19º DIP.

Já na zona oeste, policiais da 20ª Cicom prenderam um homem de 33 anos na rua São Tomé, no bairro Tarumã. O homem foi acusado de retirar uma motocicleta vermelha, com restrição de roubo, de dentro de uma estância e jogá-la na rua. O caso também foi encaminhado ao 19º DIP.

Veículos

Dois veículos com restrição de roubo foram localizados na zona norte pela Polícia Militar e entregues aos proprietários. Um Siena branco de um taxista foi localizado por policias da 15ª Cicom após ser abandonado na rua Martinica, no bairro Nova Cidade. Já no bairro Cidade Nova, um Corsa branco foi localizado por policiais da 6ª Cicom abandonado na rua Solidariedade.

