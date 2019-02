Dupla invade casa e rouba veículo no Conjunto Renato Souza Pinto

Manaus - Um carro que foi roubado na manhã da última quarta-feira (13) na Zona Norte da capital foi recuperado nesta quinta-feira (14), no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. O carro foi roubado de uma casa no conjunto Renato Souza Pinto, no bairro Nova Cidade, Zona Norte.

Um vídeo do momento do assalto foi divulgado nas redes sociais, e mostra um homem e um adolescente armados entrando em uma casa aberta com garagem para roubar o carro, um HB20. Um dos homens, que carrega uma escopeta, rende uma mulher, e o adolescente rende um senhor já idoso. Em seguida, os dois levam o carro da garagem.

Veja vídeo do momento do roubo

Roubo aconteceu no conjunto Renato Souza Pinto, na Zona Norte de Manaus | Autor: Divulgação

O veículo foi recuperado na rua Girassol, no bairro Tancredo Neves, com uma mulher e o adolescente, não identificados. A dupla ainda tentou fugir dos policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária, e durante a perseguição, bateram uma motocicleta, mas foram pegos na avenida Autaz Mirim, também no Tancredo Neves.



Mesmo com a interceptação da dupla, o menor chegou a trocar tiros com a polícia, mas acabou sendo detido. Os dois foram levados para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde a mulher foi flagranteada por roubo e corrupção de menores, e o menor ficou apreendido. Os dois ficarão à disposição da Justiça.

