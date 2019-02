Trio é preso e um menor apreendido após furtos no parqueamento da PC

Manaus - Policiais civis prenderam em flagrante, na manhã desta quinta-feira (14), Rogério da Silva Macedo, Jefferson Vieira Zurra, Marcos Teixeira Maia, e apreenderam o menor W.T.O, que furtavam veículos e peças do parqueamento da Polícia Civil do Amazonas.

De acordo com a equipe do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), após investigação de furtos de veículo e peças no parqueamento, ocorridos na madrugada desta quinta, os policiais chegaram até Rogério, que estaria em posse de uma motocicleta CG 125. Ainda segundo o 30º DIP, na casa dele estavam Jefferson e o menor, que também praticavam os crimes.

Materiais furtados do parqueamento da Polícia civil | Foto: Divulgação

Ao decorrer das diligências, a equipe chegou até o Marcos, que armazenava diversas peças de veículos furtadas do local. O bando foi levado para delegacia e segundo a PC, um dos envolvidos confirmou que a prática já ocorria há algum tempo. Sendo que as motocicletas furtadas eram vendidas para o interior do Estado e as peças de automóveis eram ofertadas no OLX.

Rogério e Jefferson vão responder por furto e corrupção de menor. Marcos responderá por receptação. Eles foram encaminhados para audiência de custódia, Fórum Ministro Henoch Reis, situado no bairro de São Francisco, zona Sul de Manaus. Já o menor foi apresentado na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), localizado na avenida Desembargador João Machado, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Edição: Bruna Chagas

