Sobe para oito o número de presos em Operação no interior do Amazonas

Lábrea (AM) - Subiu para oito o número de presos em uma operação desencadeada pelo sistema de Segurança Pública do Amazonas no município de Lábrea (a 865 quilômetros de Manaus). Há três foragidos e cinco menores de idade foram apreendidos, suspeitos de integrar uma organização criminosa que comanda o tráfico de drogas no município planejou atentados contra órgãos públicos na cidade, semana passada.

Há poucas horas, os policiais prenderam Mizael de Souza Paulino, de 18 anos, mais conhecido como “Mano Xu”. Com a detenção dele, seguem foragidos Leandro Marques, mais conhecido como “Fei” e “Duca”. Ao todo, foram cumpridos 19 mandados de prisão preventiva e temporária. Um membro da organização criminosa foi a óbito após confronto com os policiais.

Entre os crimes do grupo estão os responsáveis por ataques a patrimônios públicos, como o incêndio de carros da saúde, além de autores de homicídio e tráfico de drogas.

Operação integrada

A operação foi determinada pelo secretário de segurança, coronel Louismar Bonates, e envolveu o Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera) da Polícia Civil, policiais do Comando de Operações Especiais (COE), Força Tática, Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) e Batalhão Ambiental, além dos servidores da Delegacia de Lábrea.

"Nós desencadeamos a Operação e cumprimos mandados. Cinco menores foram conduzidos à Delegacia porque eram alvos de prisão temporária e vamos pedir a busca e apreensão deles. Essas pessoas serão indiciadas por organização criminosa, dano qualificado a bens públicos, incêndio majorado e corrupção de menores por utilizarem menores para produção dos crimes", disse o delegado Juan Valério.

