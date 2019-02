Homem é preso com drogas dentro de embarcação no Amazonas

O suspeito foi levado para a delegacia de Tefé | Foto: Divulgação

Tefé - Um homem de 25 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (14), dentro de uma embarcação no município de Tefé, no interior do Amazonas. Com o suspeito, identificado como Felipe R. S, foram apreendidas 20 tabletes de maconha do tipo skunk e porções de cocaína. Os policiais chegaram até o homem após denúncia anônima feita à polícia da cidade.

De acordo com policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar de Tefé, após a denúncia, a equipe seguiu até o porto do município e identificou Felipe, que estava com duas bolsas recheadas de drogas.

"Com ele ainda foi encontrado a quantia de 3 mil reais e um celular" disse o tenente Douglas Jorge.

O suspeito foi levado para a 5ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foi apresentado junto com o material apreendido e deve ficar a disposição da Justiça. Felipe morava no bairro Nova Vitória, na Zona Norte de Manaus.

