Corpo de homem é encontrado enrolado em lençol na avenida Autaz Mirim

Manaus - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado enrolado em um lençol, na manhã desta sexta-feira (15), por volta das 8h30, em um terreno particular na avenida Autaz Mirim, bairro São José 2, Zona Leste de Manaus.

De acordo com o sargento M. Barbosa, da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a guarnição atendeu a ocorrência após uma denúncia anônima feita ao 190 do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops). A suspeita é de que a vítima foi morta em outro local e jogada no terreno.

Conforme informações do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), o homem foi morto com um tiro na cabeça. Ele tinha tatuagens de uma "carpa" na perna e na mão direita

O homem, aparentemente com idade entre 25 a 27 anos, não estava portava documentos pessoais e possui 1,50 de altura. Pelas características, a polícia acredita que o crime tenha relação com o tráfico de drogas.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o crime.

Edição: Mara Magalhães

