Preso homem que matou idoso com armadilha durante assalto no Iranduba

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas, cumpriu na manhã de quarta-feira (13), por volta das 10h, mandado de prisão preventiva em nome de Kaio Hangel dos Reis Batista, 24. Ele é acusado de envolvido em latrocínio que teve como vítima Reinaldo Ferreira da Silva, que tinha 66 anos. Com o infrator os policiais civis recuperaram um aparelho celular e uma caixa de som amplificada que pertenciam ao idoso.

De acordo com a autoridade policial, Kaio foi preso em via pública, no município de Iranduba, (27 quilômetros em linha reta da capital). O fato ocorreu em cumprimento a mandado de prisão preventiva por latrocínio, expedido neste ano, pelo juiz Carlos Henrique Jardim da Silva, da 2ª Vara da Comarca do Iranduba.

“O crime ocorreu no dia 5 de fevereiro deste ano, na casa de Reinaldo, situada na Comunidade Nova Aliança, segunda etapa do ramal Boa Fé, quilômetro 15 da estrada de Janauari. Na ocasião, Kaio Hangel e mais dois indivíduos, que estão sendo procurados pela polícia, abordaram o idoso e o mantiveram amarrado com uma corda em volta do pescoço, em uma espécie de armadilha. Quanto mais Reinaldo se mexia, mais a corda apertava a garganta dele, o que ocasionou o óbito. Do lugar os infratores subtraíram um aparelho celular, dois aparelhos de Disco Digital Versátil (DVD), caixa de som amplificada e R$ 200 em espécie”, explicou Chicre Neto.

Kaio foi indiciado por latrocínio. Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), localizado no quilômetro oito da rodovia federal BR-174, onde irá ficar à disposição da Justiça.

