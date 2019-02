Gaúcho é preso por matar feirante a facadas em Manaus

Manaus - Após cinco dias de investigação, o gaúcho Adão Ubirajara Prates, de 69 anos, foi preso suspeito de matar a feirante Euricélia Salvino da Silva , de 40 anos, com uma facada na clavícula, na madrugada do último domingo (10). A mulher foi assassinada enquanto dormia em um ponto de mototáxi na avenida Autazes Mirim, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

De acordo com o delegado Paulo Martins, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Adão foi preso na manhã da última quarta-feira (13), por volta das 10h, na avenida Mirra, na comunidade João Paulo, também na Zona Leste.

"Nós estamos apresentando mais um caso solucionado. A população tem ajudado bastante com informações no entorno dos crimes, além da pareceria da DEHS com os DIPs", explicou.

A prisão

O delegado Torquato Mozer, titular do 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), informou que a prisão ocorreu após uma denúncia anônima.

"Logo depois do crime, recebemos informações que Adão estava próximo ao ramal do Brasileirinho com vestígios de sangue na roupa e que o carro dele estava com o para-brisa estilhaçado. Várias testemunhas apontaram Adão como autor do homicídio", disse.

Motivação

Conforme informações do delegado Charles Araújo, adjunto da DEHS, o crime ocorreu após Adão desconfiar que Euricélia havia furtado um compressor de dentro do carro dele.

"No início, em depoimento, Adão negou o crime. Mas ele foi reconhecido pelo companheiro da vítima e por outras pessoas que presenciaram o assassinato. Depois acabou confessando que matou Euricélia porque ela tinha furtado um compressor do carro dele", explicou.

Adão foi indiciado por homicídio qualificado. Ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8 da BR-174, onde ficará à disposição da Justiça.

