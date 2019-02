Operação da SSP prende 52 pessoas por diversos crimes em Manaus

Manaus - Visando combater crimes em todas as zonas da capital amazonense, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) deflagrou a operação "Pronta Resposta 1". Na ação, 52 pessoas foram presas e três menores foram apreendidos. A maioria dos detidos é por envolvimento com o tráfico de drogas.

O resultado da operação foi divulgado na manhã desta sexta-feira (15), no prédio da Delegacia Geral da Polícia Civil, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus. A operação foi realizada em dois dias.

Secretário de Segurança Pública, Lousimar Bonates | Foto: Josemar Antunes

De acordo com o coronel Louismar Bonares, titular da SSP-AM, as prisões foram realizados por meio das investigações em 48 horas.

"A operação 'Pronta Resposta' durou 48 horas. O objetivo foi retirar das ruas pessoas que cometeram crimes violentos, além de envolvimento com o tráfico de drogas, roubo e homicídios", explicou Bonares.

O resultado da ação foi apresentado nesta sexta-feira (15) | Foto: Josemar Antunes

O delegado-geral Lázaro Ramos, da Polícia Civil, disse que a operação envolveu todos os 30º Distritos Integrados de Polícia (DIPs). "Foi um trabalho de inteligência. É um resultado positivo diante das investigações. Todos essas pessoas serão encaminhadas para a Justiça", explicou.

Durante a operação, 22 pessoas foram presas por tráfico de drogas e 13 por por roubo, além de prisões por tentativa de homicídio, receptação, uso de moeda falsa, roubo e estupro.

A maioria foi presa por tráfico de drogas | Foto: Josemar Antunes

Bonares ressaltou que esta é a quinta operação realizada pela SSP-AM desde o início do ano, sendo a quarta em Manaus. Na capital, foram deflagradas operações "Pilar 1 e 2", além da "Laborum Meta".

Nas operações anteriores, 49 pessoas foram presas e três menores apreendidos nas Zona Norte e Oeste da capital. No interior, a operação deflagrada em Lábrea (município distante 709 quilômetros de Manaus) resultou na prisão de oito pessoas e na apreensão de oito adolescentes.

