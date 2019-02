Falso 'coronel e comandante da PM-AM' é preso por suborno em Carnaval

O suspeito exigiu R$ 2 mil de uma das vítimas para vender uma vaga em um leito na Fundação Cecom | Foto: Divulgação

Manaus - Lincoln N. M., de 36 anos, conhecido como "Coronel", foi preso na manhã desta sexta-feira (15), no bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus. Ele é suspeito de se passar pelo comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Ayrton Norte, para subornar um organizador de um bloco carnavalesco realizado na capital amazonense.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi preso pela prática de estelionato e, também, já respondeu pelo crime de furto. “Há 20 dias recebemos essa informação de que ele se passava por autoridades. Ele oferecia vantagens em troca de dinheiro e estava tentando vender uma vaga em um leito em um hospital”, disse o delegado Raul Augusto Neto, titular do 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Ainda conforme o delegado, o suspeito exigiu R$ 2 mil de uma das vítimas para vender uma vaga em um leito na Fundação Centro de Controle de Oncologia (FCECOM). A vítima entregaria o dinheiro nesta sexta-feira.

Além disso, "Coronel" ligava para órgãos públicos, se passando por autoridades, para tentar obter autorizações para a realização de bandas de Carnaval. O suspeito, também, estava tentando enganar um homem que alugava equipamentos de som e iluminação. Ele queria que a vítima cedesse os equipamentos em nome de autoridades para a realização de um evento beneficente para crianças com câncer que, segundo ele, seria realizado pelo poder público.

“Ele atuava ligando para secretárias e autoridades usando meu nome para tentar receber vantagens. Eu recebi uma gravação. Convocamos as pessoas que foram vítimas a compareceram ao 12º DIP. Ele é audacioso, mas ninguém aqui no Estado está a cima da Lei. Alerto, ainda, que nenhum membro no comando está autorizado a pedir nada. Se isso acontecer, desconfie e denuncie”, disse o Coronel PM Ayrton Norte.

