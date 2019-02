PM livra assaltante de ônibus de ser espancado até a morte em Manaus

O caso foi no bairro Amazonino Mendes | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Manaus - Na noite desta quinta-feira (14), policiais militares prenderam Gerson R. da C., 22 anos, que usava tornozeleira eletrônica e impediram que ele fosse linchado. O caso ocorreu no rip-rap da rua Canária, bairro Amazonino Mendes, Zona Norte de Manaus. Contra Gerson havia um mandado de prisão por fraude do monitoramento eletrônico.

Por volta das 22h45, o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) acionou policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), para verificar o espancamento de um homem. As agressões aconteceram porque ele era suspeito de ter roubado passageiros do transporte coletivo que estavam em uma parada de ônibus.

No local, ao perceberem a presença da Polícia Militar, os agressores abandonaram o suspeito. Ele estava amarrado em um matagal. Ao constatarem que o suspeito estava com uma tornozeleira eletrônica, os policiais militares o levaram para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

No DIP, foi constatado que havia um mandado de prisão por regressão da pena de condicional para regime fechado porque Gerson tinha violado e tentado fraudar o sistema eletrônico da tornozeleira.

