Polícia Militar apreende 260 quilos de maconha na Rodovia AM-070

Manaus- Policiais militares do Batalhão de Trânsito (BPTran) apreenderam aproximadamente 260 quilos supostamente de maconha tipo skunk na tarde desta sexta-feira (15). A droga foi encontrada na carroceria de um veículo quando o motorista tentou passar pela barreira do Posto de Policiamento Rodoviário 3 (PPR) na rodovia AM-070, município de Iranduba.

O PPR 3 é um posto fixo próximo a Ponte Rio Negro. Uma equipe do BPTran, composta pelo Sargento PM M. Oliveira, Cabo Rafael Ribeiro e Cabo Agley, abordou uma Ranger vermelha de placa JXU-4001 que trafegava na rodovia no sentido Manaus. O motorista tentou passar pela barreira sem que o carro fosse fiscalizado pelos policiais.

“O condutor, um homem 22 anos, estava visivelmente nervoso. Encontramos 260 pacotes contendo com a droga em malas e bolsas na carroceria da picape”, contou o sargento. “Ele nos disse que ia receber R$ 50 mil para passar a droga em Manaus, mas não nos deu detalhes. O motorista relatou que já tinha ido e voltado várias vezes pela rodovia para saber como era a nossa rotina. Na opinião dele, no período da tarde, nós já estávamos mais relaxados e, por isso, conseguiria passar pela barreira. Ele estava errado e foi flagrado com a droga”, completou. O sargento contou, também, que o suspeito prometeu mandar buscar R$ 30 mil para dar aos policiais para ser preso.

Logo após a droga ser encontrada, o motorista recebeu voz de prisão. Os policiais do BPTran receberam apoio de equipes da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Iranduba para levar a droga e o motorista da picape até o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), delegacia onde o caso foi registrado.

Apreensão aconteceu no dia em que o Batalhão de Trânsito da corporação comemora seu sétimo aniversário de criação. O BPTran está localizado a Rua Tefé, Praça 14, zona Sul de Manaus. Denúncias e solicitações podem ser feitas por meio do número 190 ou para o Fiscal do Trânsito do batalhão pelo telefone 98842-1849.

*Com informações da assessoria

