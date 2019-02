'Agora tu vai morrer', diz atirador antes de matar flanelinha

Manaus - O flanelinha Edilson Silva de Moraes, de 34 anos, foi morto com um tiro no coração, na noite desta sexta-feira (15), na rua Tapajós com a rua Monsenhor Coutinho, no Centro de Manaus.

De acordo com o sargento Gledson, da Polícia Turística (Politur), o crime ocorreu por volta das 22h. A guarnição estava em patrulhamento nas mediações do Teatro Amazonas e ouviu disparos de arma de fogo.

"Imediatamente saímos em direção dos tiros. No local, encontramos a vítima tentando correr, mas acabou caindo no chão", explicou o policial militar.

A perícia e polícia esteve no local | Foto: Josemar Antune

Testemunhas relataram aos policiais que Edilson estava sentado na calçada da rua, quando foi abordado por ocupantes de um carro prata. Na ocasião, um dos homens desceu do veículo e disse: "Agora tu vai morrer", e atirou no flanelinha. Em seguida, os criminosos fugiram sem serem identificados.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionada, mas quando chegou ao local o homem já estava morto.

Os moradores da área Central da capital ressaltaram que Edilson era usuário de drogas. Além disso, segundo as testemunhas, o flanelinha estava pagando dívidas de um irmão dele que havia sido ameaçado de morte por causa de dívidas com o tráfico de drogas.

O corpo do homem foi removido pelo IML | Foto: Josemar Antunes

Uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) realizou os levantamentos de informações e identificou a presença de câmeras de segurança, que devem ajudar na identificação dos autores do assassinato.

A perícia criminal, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), confirmou que Edilson morreu com um tiro no coração.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). O assassinato será investigado pela DEHS.

