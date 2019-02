Criminosos que assaltaram casa de policial civil são presos, em Manaus

Manaus - Integrantes de uma quadrilha especializada em roubar veículos e residências na capital amazonense foram apresentados, na manhã deste sábado (16), no prédio da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), na Zona Centro-Sul da cidade.

Gilvandro Barreto Gama, de de 30 anos; Moisés Antônio Santos Neto, de 26 anos, e Rawlison Oliveira Pampolha, de 36 anos, conhecido como "Bad Boy", foram presos na tarde de quinta-feira (14), em uma casa na rua Três, conjunto Amazonino Mendes, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular da Derfv), Rawlison e duas mulheres, que estão sendo procuradas, roubaram a casa de uma escrivã da Polícia Civil, no conjunto Parque Shangrilá, no bairro Parque Dez de Novembro, na manhã do dia 13 de fevereiro deste ano.

O "Bad Boy" é o líder do grupo | Foto: Josemar Antunes

Fingindo interesse no imóvel da policial civil que estava à venda, o trio acionou um corretor de imóveis de 50 anos. No local, eles renderam a vítima e o corretor.

O trio roubou pertences da residência como joias, relógios, dinheiro, aparelhos eletrônicos e celulares, além de dois carros, sendo um Fiat/Punto, de cor branca, pertencente à policial civil e uma caminhonete Ford/Ranger, de cor preta, que pertence ao corretor.

"A quadrilha pesquisava em sites especializados anúncios de vendas de imóveis. No primeiro momento, eles verificavam os objetos dentro do imóvel e na segunda visita, fingindo interesse, anunciavam o assalto de forma violenta. A escrivã e o corretor foram feitos reféns por quase duas horas e meia. Depois do crime, conseguimos informações que essa quadrilha estava em uma casa no Mutirão", disse.

Materiais roubados pelos criminosos | Foto: Josemar Antunes

O carro Punto foi abandonado pelos criminosos no mesmo dia do assalto após descobrirem que o veículo pertencia a uma policial civil. Durante os trabalhos investigativos, a equipe da Derfv recuperou a caminhonete do corretor em uma casa na rua Três, no bairro Amazonino Mendes, conhecido como "Mutirão". Em seguida, os policiais realizaram a prisão de Gilvandro, Moisés e Rawlison.

Com Rawlison, foi apreendido uma pistola calibre 380 milímetros com 19 munições do mesmo calibre. Ele já possui cinco passagens criminais por roubo, inclusive crime de latrocínio (roubo seguido de morte), além de duas condenações criminais.

Funções de cada criminoso

O delegado Cícero Túlio informou que Gilvandro e Moisés tinha como função esconder os veículos roubados pela quadrilha até serem clonados e revendidos. Eles recebiam valores em dinheiro. Já as mulheres eram responsáveis por entrar em contato com os corretores fingindo interesse no imóvel.

O trio foi apresentado na sede da Derfv | Foto: Josemar Antunes

Durante a coletiva de imprensa, Moisés negou o envolvimento e disse que caiu como "Laranja". Segundo ele, foi preso injustamente e que apenas estava renovando a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Questionado se conhecia Gilvandro e Rawlison, ele confirmou que sim. "O Gilvandro é meu amigo e o Rawlison foi meu cunhado", disse.

Na ocasião, Rawlison mandou Moisés calar a boca. Ele e Gilvandro preferiram não comentar a acusação.

Gilvandro e Moisés foram autuados em flagrante por associação criminosa e receptação. Já Rawlison foi autuado por associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo, receptação e roubo majorado.

Ao término dos procedimentos, o trio será apresentado na audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul da cidade, onde o magistrado irá conceder pela liberdade ou prisão dos envolvidos.

Edição: Mara Magalhães

Leia mais:

'Agora tu vai morrer', diz atirador antes de matar flanelinha

Polícia Militar apreende 260 quilos de maconha na Rodovia AM-070