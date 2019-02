Homem é assassinado com vários tiros na frente da esposa e filha

Um homem identificado como Charles Soares Lima da Solidade, de 23 anos, foi assassinado a tiros, na noite dessa sexta-feira (15), na frente da esposa e da filha. O crime aconteceu no município de Sinop (501 km distante de Cuiabá).

Testemunhas informaram à Polícia Militar que quatro homens se aproximaram da vítima em um carro prata. Três suspeitos armados desceram e efetuaram vários disparos contra Charles.

Charles morreu no local. O corpo dele foi removido Instituto de Medicina Legal (IML) do município. A Polícia Civil investiga a motivação do assassinato. Até o momento nenhum suspeito foi identificado.

Leia mais:

'Agora tu vai morrer', diz atirador antes de matar flanelinha

Polícia Militar apreende 260 quilos de maconha na Rodovia AM-070