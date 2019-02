Assaltante estupra jovem na frente da mãe e filha na Vila da Prata

| Foto: Divulgação

Manaus - Um homem identificado pela polícia como Jucicley Firmino de Oliveira, de 26 anos, foi preso nesta sexta-feira (15), suspeito de roubar e estuprar uma jovem, de 18 anos. O abuso sexual ocorreu na frente da mãe e da filha da vítima, uma bebê de um ano. O caso ocorreu na rua Arthur Reis, bairro Vila da Prata, Zona Oeste de Manaus.



Segundo informações da polícia, o suspeito invadiu a casa da família e ameaçou a jovem com uma faca, em seguida roubou um celular e uma quantia de R$ 20. Não satisfeito, o homem decidiu estuprar a mulher na frente da família.

Em depoimento à polícia, a mãe da vítima informou que não pôde fazer nada para ajudar a filha, pois o criminoso estava ameaçando a criança com uma faca.

Após o abuso, o criminoso fugiu e as vítimas acionaram policiais militares da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Os militares iniciaram buscas nas proximidades do local do crime e conseguiram prender o suspeito que tentava fugir pela rua Boa Esperança, no mesmo bairro, quando foi reconhecido pela jovem. Com Jucicley, foi encontrado o dinheiro e o celular da vítima.

Jucicley possui diversas passagens pela polícia e responde pelos crimes de furto e roubo. Ele foi conduzido ao 21º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para realização de procedimentos judiciais.

