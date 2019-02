PM recupera lancha de prefeito de Autazes roubada por traficantes

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil | Foto: Divulgação

Manaus -Policiais da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) recuperaram, na tarde deste sábado (16), uma lancha roubada no município de Autazes (distante a 112 Km da capital). A embarcação pertence ao prefeito da cidade, Anderson Cavalcante.

De acordo com a polícia, dois supostos traficantes identificados como André e Cristiano são apontados como autores do crime. O roubo aconteceu no início da manhã de hoje.

A equipe que atendeu a ocorrência, recebeu informações de populares de que a lancha estaria escondida na comunidade Coração de Mães, na Zona leste de Manaus.

Os militares foram ao local, e recuperaram a embarcação, que foi levada ao 28º DIP para a realização de procedimentos judiciais. Os suspeitos não foram encontrados. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

*Com informações da assessoria

