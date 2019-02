Jovens são torturados por membros da FDN e escapam da morte, em Manaus

Manaus - Três jovens, de 16, 17 e 18 anos, foram torturados por supostos membros da facção criminosa Família do Norte (FDN). O fato aconteceu na noite desse sábado (16), embaixo da ponte da comunidade do Bariri, na avenida Brasil, no bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe estava realizando patrulhamento pela rua Humberto de Campos, no São Jorge, quando foi abordada pelo adolescente de 16 anos. Ele relatou aos policiais que tinha sido torturado com outros dois colegas por, aproximadamente, oito homens, que seriam integrantes da FDN.

O adolescente informou que os amigos não conseguiram fugir e que ainda estavam sendo torturados pelos criminosos embaixo da ponte do Bariri.

A equipe realizou buscas pela área do igarapé na avenida Brasil e encontrou os outros dois rapazes. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e devido à gravidade dos ferimentos, os jovens de 16 e 18 anos foram levados para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

Suspeito detido

Nas proximidades da ru a Édson Stanislau Afonso , no São Jorge, um adolescente de 17 anos, que foi identificado pelas vítimas como um dos suspeitos, foi detido. Ele estava todo molhado e com escoriações pelo corpo, devido a tentativa de fuga pela região do igarapé.

O suspeito foi levado para a Delegacia Especializada em Apuração e Atos Infracionais (Deaai). Os outros não foram localizados.

A Polícia Civil irá investigar o crime para saber qual o motivo da tortura, mas os policiais acreditam que esteja relacionado ao tráfico de drogas.

Edição: Mara Magalhães

