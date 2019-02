Autônomo é executado com seis tiros à queima-roupa no Petrópolis

Manaus - O autônomo Anselmo Araújo Xavier, de 23 anos, morreu, no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na madrugada deste domingo (17) após ser alvejado com seis tiros, no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

O crime ocorreu por volta das 22h de sábado (16), na rua Marquês da Silveira. Anselmo estava em via pública com um grupo de amigos, quando um carro modelo Peugeot, de cor verde, e de placa não identificada, chegou ao local com dois ocupantes.

Um dos homens desceu encapuzado do banco carona, seguiu em direção da vítima com uma arma e efetuou vários disparos à queima-roupa. Em seguida, os criminosos fugiram sem serem identificados.

A vítima foi socorrida e levada para o hospital situado no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul da capital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 3h30.

A irmã da vítima, Ariane de Araújo Rodrigues, de 19 anos, disse que Anselmo comercializava entorpecente e já havia sido preso por tráfico de drogas.

Segundo ela, Anselmo estava na condicional e aguardava julgamento do processo criminal. Ariane não soube informar a motivação do crime.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o assassinato.

