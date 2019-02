Homem é morto após discutir e agredir mulher no Centro de Manaus

Manaus - Andrey Sampaio da Costa, de 25 anos, foi executado com quatro tiros na madrugada deste domingo (17), em uma praça na rua Simão Bolivar, no Centro de Manaus. O motivo do crime foi uma discussão entre a vítima e uma mulher.

Segundo relatos de testemunhas, o assassinato ocorreu por volta das 3h30. Andrey estava consumindo bebidas alcoólicas em um dos bares no entorno da Praça da Saudade. Em determinado momento, ele se desentendeu com uma mulher.

Durante a discussão, Andrey pegou uma garrafa de cerveja e desferiu na cabeça da mulher. Após ser agredida, a mulher contou o fato para um grupo de amigos, que saiu em defesa da vítima.

Os homens abordaram Andrey na praça, onde um deles, identificado apenas como "Cebolinha" sacou um revólver e efetuou vários tiros em direção do agressor. Em seguida, a mulher e os amigos deixaram o local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas o homem já estava morto. A ocorrência foi atendida inicialmente por policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Conforme informações da perícia criminal, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), a vítima foi atingida com dois tiros na cabeça, um no tórax e outro na mão esquerda. Os tiros teriam sido efetuados de um revólver calibre 32.

O corpo de Andrey foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). Imagens de câmera de segurança da área devem ajudar a Polícia Civil na identificação do autor do crime.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Edição: Mara Magalhães

