Após ameaçar idoso, adolescente é detido com drogas em Manaus

Manaus – Um adolescente de 17 anos foi apreendido com drogas, na manhã deste domingo (17), por volta das 10h30, após policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) receberem denúncia de desordem. O fato aconteceu na rua Dr. Romeu, no bairro Japiim 1, Zona Sul de Manaus.

De acordo com informações do sargento J. Victor, da 3ª Cicom, o adolescente estava ameaçando de morte um idoso de 66 anos por não aceitar vendas de entorpecentes em frente ao comércio dele. Questionado, o jovem também prometeu matar a esposa do idoso, caso fosse denunciado para a polícia.

Droga apreendida com o adolescente | Foto: Josemar Antunes

“A nossa guarnição chegou ao local e se deparou com o adolescente segurando uma latinha de cerveja. Durante a abordagem, sem resistência, encontramos várias trouxinhas de drogas com ele”, explicou.

Com o jovem, foram apreendidas 43 trouxinhas de pasta base de cocaína, 42 trouxinhas de oxi e quatro papelotes de maconha, além de R$ 5 supostamente oriundo com vendas de drogas.

O adolescente foi apresentado na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), no bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital.

Edição: Mara Magalhães

