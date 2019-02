Homem é socorrido pela mãe após ser atingido com 7 tiros, em Manaus

A motivação do crime ainda é desconhecida. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil | Foto: Reprodução

Manaus - Um homem de 30 anos foi atingido com sete tiros, no início da tarde deste domingo (17). A tentativa de homicídio aconteceu na rua Dona Mimi, bairro Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus.

Testemunhas informaram à polícia que o suspeito do crime, identificado apenas como "Flavinho", abordou o homem em via pública e fez ameaças com a arma de fogo posicionada na direção da boca da vítima. Em seguida, o suspeito efetuou os disparos.

A vítima foi atingida com quatro tiros na boca, um no braço direito, um na perna esquerda e um nas costas. O atirador usava uma boina preta na cabeça e pilotava uma motocicleta de placa e modelo não informados.

Vítima aguarda cirurgia no HPS 28 de Agosto | Foto: Márcio Melo

Conforme polícia, a vítima foi socorrida pela mãe e está internada em estado grave no Hospital 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da capital.

A motivação do crime ainda é desconhecida. O caso deve investigado pela Polícia Civil.

Edição: Mara Magalhães

