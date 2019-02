Mãe e filho são executados por homens encapuzados, em Manaus

Manaus - Mãe e filho foram executados com vários tiros, na manhã desta segunda-feira (18), dentro da própria casa, localizada no beco São Geraldo, na Colônia Oliveira Machado, na Zona Sul de Manaus.

Segundo a polícia, criminosos armados e encapuzados invadiram a residência e efetuaram vários disparos. Eliana Nunes Olímpio, de 57 anos, e Márcio Nunes Silva, 36 anos, morreram no local.

Os corpos foram removidos pelo IML | Foto: Josemar Antunes

O irmão gêmeo de Márcio, identificado como Marcos Nunes Silva, também foi baleado. Ele foi socorrido por vizinhos e levado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Zona Sul. Segundo informações levantadas pela polícia, ele já tinha passagem por tentar matar um vizinho a facadas. O estado de saúde dele não foi informado.

Conforme informações da polícia, Eliana foi atingida com cinco tiros dentro do banheiro, enquanto o filho dela, foi alvejado com quatro na sala do imóvel. Os tiros atingiram várias partes dos corpos das vítimas.

O Marcos foi alvejado com quatro tiros | Foto: Josemar Antunes

Uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) esteve na cena do crime. De acordo com o delegado Walter Cabral, plantonista da especializada, ainda é cedo para apontar a motivação do duplo homicídio e da tentativa de homicídio.

"Estamos levantando informações sobre a vida pregressa das vítimas. Pelas características, o crime pode ter ligação com o tráfico de drogas", pontuou.

Os moradores vizinhos, que preferiram não se identificar, relataram que as vítimas, exceto Eliana, eram envolvidas com o tráfico de drogas e a casa servia como 'boca de fumo'. Uma irmã dos dois homens também seria alvo dos criminosos.

A mulher foi morta com cinco tiros | Foto: Josemar Antunes

Imagens de câmeras de segurança próximo ao local do crime serão solicitadas para ajudar na identificação dos assassinos, além de uma testemunha ocular. Os corpos de mãe e filho foram removidos ao Instituto Médico Legal (IML).



