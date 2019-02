Ciúme: homem mata ex-mulher após ver mensagens no Facebook

O autônomo Francisco Antonio Pereira dos Santos, de 28 anos, foi preso por volta das 19h do último deste domingo(17), pelo crime de feminicídio. Ele, segundo a polícia, matou a ex-mulher Nataciane dos Santos Sousa, 24 anos. O crime aconteceu no último sábado (16), no município de Cocal, no Piauí.

Em depoimento à polícia, Francisco confessou o crime e afirmou que o motivo foi por ciúmes. O homem contou que, no sábado(16), marcou um encontro com a ex-companheira em uma casa abandonada.

No encontro, Francisco teria visto mensagens de outros homens no Facebook da vítima. Ele contou em depoimento que ficou descontrolado, pegou um ferro de construção e perfurou a mulher

"Ela caiu no canto da parede e não gritou nenhuma vez. Esperei um pouco, mas ela não se mexeu, então fui embora e não contei a ninguém", disse em depoimento ao delegado no cartório criminal da central de flagrantes em Parnaíba-PI.

Conforme a polícia, a mulher tinha 10 perfurações pelo corpo. Ele foi autuado pelo crime de feminicidio e ficará em uma unidade prisional da cidade.

