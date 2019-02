Homem é preso acusado de estuprar, agredir e manter mulher em cárcere

Manaus - Um homem de 25 anos foi preso no último sábado (16), acusado de estuprar, agredir e manter a ex-companheira em cárcere privado, em uma casa localizada no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. O homem furou os braços da vítima com uma tesoura e gravou o estupro cometido contra a ex-mulher. A informação foi confirmada pela Delegacia Especializada em Crimes Contra Mulher.

Conforme a polícia, o suspeito teria cometido o crime no dia em que foi pagar a pensão da filha dele com a vítima. Eles teriam marcado um encontro na casa dela, e após uma longa conversa com a ex-mulher, ele a forçou manter relações sexuais e a ameaçou com uma arma caseira que estava na bolsa dele.

Ainda segundo a polícia, após o estupro, a vítima foi mantida em cárcere privado durante onze horas. E após gritar por socorro, um parente teria ido até a casa dela, constatado o crime e chamado a polícia.

