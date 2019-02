Membro de facção é morto por traficantes: mãe e esposa são torturadas

Manaus - Um homem de 34 anos foi assassinado a tiros, no início da madrugada desta terça-feira (19), na comunidade Maruaga, no quilômetro 7 da AM-240 (Estrada de Balbina), em Presidente Figueiredo. A morte teria sido encomendada por traficantes locais por divergência na comercialização de entorpecentes no local.

De acordo com informações repassadas pelo sargento Jomerson, da 7ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), a guarnição recebeu informação, por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), sobre ocorrência de disparos de arma de fogo na rodovia estadual.

No imóvel, os policiais militares encontraram o homem já sem vida e com ferimentos de tiros. A mãe dele, de 65 anos, e a esposa da vítima, de 37 anos, estavam no local e apresentavam diversos ferimentos pelo corpo por conta das agressões físicas promovidas pelos criminosos.

Conforme informações levantadas, o crime ocorreu por volta de 0h30. Um grupo de homens armados invadiu a residência das vítimas e promoveu uma sessão de tortura. O crime teria sido motivado por disputa do tráfico de drogas da área e foi presenciado pelas duas mulheres. Após atirarem no homem, os suspeitos fugiram do local.

O corpo do homem de 34 anos foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Presidente Figueiredo.

Leia mais

Morte em frente casa de forró foi motivada por briga entre facções

Dupla em moto executa ex-presidiário com dois tiros em Manacapuru