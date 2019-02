Polícia cumpre 11 mandados e prende 8 pessoas em Iranduba, no AM

| Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Iranduba - A operação "The Flash", desencadeada pela Polícia Civil do Amazonas, cumpriu 11 mandados de prisão preventiva e duas prisões pelos crimes de furto e tentativa de roubo em Iranduba (município distante 27 km de Manaus). Entre os presos está um foragido da Justiça do Rio Grande do Norte, acusado de matar a própria esposa.

De acordo com a delegada Sylvia Laureana, titular da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o cumprimento dos mandados iniciou na última sexta-feira (15) e finalizaram na manhã desta terça-feira (19). A ação teve apoio também de policiais civis do Posto de Policiamento Integrado (PPI) do Distrito Integrado de Cacau Pirêra.

"Essas pessoas estão sendo apresentadas por envolvimento em crimes graves, como roubo, furto, tráfico de drogas, inclusive homicídio. A operação visa combater crimes em Iranduba", disse.

| Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Foram presos na operação Gustavo Mendonça da Silva, de 21 anos, conhecido como "Gugu"; Danilo Alexandre Vilhena de Carvalho, de 42 anos, Janerson Agostinho de Morais, de 25 anos, conhecido como "Pesadelo"; Kayo Rangel dos Reis Batista, de 24 anos, Matheus Ramalho da Costa, de 19 anos, chamado "Teuzinho"; Elvis Sanches Jardim, de 21 anos, preso em flagrante por tentativa de roubo.

Também foram cumpridos mandados contra Carlos Augusto do Santos Amorim, o "Calabresa"; Daniel Monteiro de Nazaré, de 21 anos, conhecido como "Galinha Pintadinha", e Francisco de Assis Oliveira Ferreira, de 24 anos, o "Sula". Ambos estão presos no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8 da BR 174 (Manaus/Boa Vista).

Durante a operação, os policiais civis prenderam o foragido da Justiça José Uilson Moura, de 27 anos, no ramal do Caldeirão. Ele é acusado de matar a própria esposa a golpes de faca no Estado do Rio Grande do Norte. Ele deve ser transferido para cumprir a pena no Estado de origem.

Os noves homens presos em cumprimento de mandado de prisão preventiva serão encaminhados ao CDPM, na BR-174. Elvis e Hélio Gustavo serão apresentados em audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Polícia cumpre mandados de prisão durante operação em Manaus

Operação 'Amazonas 1' cumpre 43 mandados de prisão contra criminosos de alta periculosidade