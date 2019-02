Vídeo: servidor do IML descarta macacão em igarapé e causa polêmica

Em nota, o departamento de Polícia Técnico-científica do Amazonas (DPTC-AM) informou que vai tomar medidas administrativas quanto ao funcionário que descartou os materiais | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Manaus - As imagens de um funcionário do Instituto Médico Legal (IML) descartando em um igarapé um macacão anticontaminação usado em locais de crime, causaram polêmica nas redes sociais. O vídeo teria sido gravado em ocorrência no último sábado (10), no bairro Redenção, Zona Centro-Oeste da capital, quando o corpo de um homem foi encontrado em avançado estado de decomposição.

Em nota, o Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas (DPTC-AM) informou que vai tomar medidas administrativas quanto ao funcionário que descartou os materiais de uso para procedimentos exclusivos ao trabalho de perícia. O caso será encaminhado à Corregedoria Geral do sistema de segurança pública.

