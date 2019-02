Suspeito de roubo é baleado e preso após troca de tiros com PMs no AM

Manaus - Após ser baleado durante uma troca de tiros com policiais militares, o suspeito de assalto identificado como Herbert de Almeida Pereira, de idade não divulgada, foi preso na noite da última segunda-feira (18), na rua Nova, bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus.

O suspeito foi capturado após policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) receberem uma denúncia via rede de rádio em que um grupo de criminosos estaria roubando uma família.

No local os policiais perceberam que os suspeitos esticaram um fio no meio da rua para que a equipe policial e outras pessoas não chegassem nas proximidades onde eles praticavam o roubo. Quando os integrantes da quadrilha perceberam a presença da Polícia Militar atiraram contra a guarnição, que revidou acertando um dos suspeitos.

No mesmo momento foi acionado outras viaturas para dar apoio, tendo em vista que eles se esconderam no beco Chiquititas. Na abordagem foi capturado Hebert e com ele foi apreendido uma arma de fogo, calibre 38, com duas munições intactas e a quantia de R$ 379,00. Ele ainda foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto para os procedimentos médicos.

Após receber atendimento, o homem foi preso e, flagrante no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), por meio de qualificação indireta, por está internado, pelo crime de homicídio tentado.

