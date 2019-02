Com drogas na cueca, 'Jhon Jhon' é preso na Zona Norte de Manaus

Manaus - Com drogas escondidas na cueca, um homem identificado como Jhon H. M. A, mais conhecido como "Jhon Jhon", de 21 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (19), por volta das 10h30, na travessa Samaúma, no Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus, nas proximidades do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galiléia.

De acordo com os policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), durante patrulhamento pela via, a equipe percebeu que Jhon ficou bastante nervoso com a aproximação da viatura. Momento em que os policiais resolveram abordar o suspeito e encontraram as drogas escondidas na cueca do homem.

Ainda conforme a polícia, após encontrarem as substâncias ilícitas dentro da roupa íntima do suspeito, os policiais levaram "Jhon Jhon" para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Foram apreendidas 11 porções de oxi e 11 porções de maconha, que foram apresentadas junto com o suspeito na delegacia.

