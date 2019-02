Presidiário burla sistema de segurança para cometer crimes em Manaus

O presidiário foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde ficou detido | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - O presidiário Danilo de Araújo Lima, de 22 anos, foi detido pela quarta vez, após fugir de uma revista da Polícia Militar na tarde desta terça-feira (19). O caso ocorreu na rua General Carneiro, bairro São Francisco, Zona Centro Sul de Manaus.

O homem foi condenado no regime semiaberto e fazia uso de tornozeleira eletrônica, porém quando foi capturado não utilizava o equipamento de monitoramento. Após revista na casa do presidiário, os policiais encontraram duas tornozeleiras que Danilo já havia danificado para poder continuar cometendo crimes na capital.

A equipe da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que fez a detenção do presidiário, informou que o homem estava em atitude suspeita e fugiu de uma abordagem policial.

"Ele invadiu uma casa e ameaçou uma família, depois que foi pego, fizemos a consulta no nome dele e verificamos as restrições. Fomos até a casa dele, no mesmo bairro, e encontramos as tornozeleiras escondidas no quarto dele ", disse um sargento que pediu para não ser identificado.

O presidiário foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde ficou detido. Os investigadores do DIP, informaram que em consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), não havia nenhum registro de foragido.

Procurada pela reportagem a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), informou que Danilo responde a três processos, sendo um de homicídio, outro de tráfico de drogas e roubo.

Em relação ao processo de tráfico de drogas Danilo estava respondendo em regime fechado quando foi concedido um alvará de soltura, em junho de 2016.

Sobre o processo de homicídio simples foi concedido ao presidiário alvará de soltura e a colocação de tornozeleira eletrônica, no dia 30 de junho de 2017. No entanto, quando foi preso pela terceira vez pelo crime de roubo, em 06 de novembro de 2017, o presidiário foi apresentado na delegacia sem a tornozeleira.

A Seap ainda informou que em setembro de 2018, Danilo foi condenado no regime semiaberto e fazia uso de tornozeleira eletrônica, equipamento registrado pelos números 0369448. O órgão ainda afirmou que até a presente data o presidiário comparecia às manutenções periódicas do seu dispositivo. Porém nas imagens feitas pelo repórter, no 1º DIP, é possível verificar o mesmo equipamento danificado.

A Seap ainda destacou que havendo dano, extravio por parte de qualquer monitorado, o órgão através do setor competente fará a instalação sempre que necessário até decisão judicial que determine a retirada do dispositivo.

Em todos esses casos e nos demais que configurem quebra das regras de monitoramento, cabe à Seap informar a vara de execução do incidente para que o Juízo competente tome as decisões que acharem pertinentes e o órgão fazer que essas decisões sejam cumpridas no tempo em que forem promulgadas.

