Homem é morto com pelo menos 15 tiros na frente da esposa em Manaus

Manaus - Um homem de 39 anos foi executado quando chegava em casa acompanhado da esposa, na noite desta terça-feira (19). A vítima foi atingida com pelo menos 15 tiros e a mulher com um tiro de raspão na perna.

Os suspeitos fugiram a pé depois de cometerem o crime, na comunidade Buritis, no Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, o homem chegava em casa com a esposa em uma moto, quando foram surpreendidos pelos suspeitos, que renderam os dois, e arrastaram o homem para o lado da residência, onde o executaram.

Ainda conforme a polícia, a mulher, que foi atingida de raspão na perna, chegou a ser intimidada pelos suspeitos e quando eles foram em sua direção, ela virou de costas, momento em que a dupla fugiu a pé.

"Pelo que a gente percebeu, eles estavam aguardando somente a vítima chegar para executá-la. Por ser um local meio escondido, de difícil acesso, foi complicado chegar até aqui, ainda mais na chuva e com a rua de barro", explicou um policial que preferiu não se identificar.

O corpo foi removido de dentro do terreno da casa pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

