Mulher é encontrada morta sem roupa na própria cama, em Manaus

Manaus - A dona de casa Manoela Reinaldo Andrade, de 28 anos, foi encontrada morta e despida na própria cama, na manhã desta quarta-feira (20), no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a tia da vítima, Elisângela Reinaldo Fonseca, de 39 anos, o marido de Manoela alega ter encontrado a esposa desorientada e se contorcendo. Ele também contou que a mulher caiu, na tarde de terça-feira (19), após passar mal por conta de sintomas de epilepsia.

Entretanto, a família contesta a versão do companheiro da vítima. Segundo os familiares, Manoela e o marido eram usuários de drogas. Durante a convivência, ele já teria agredido a companheira com socos no olho, que a deixou cega, além de ter cortado o pescoço dela.

O corpo dela foi removido para o IML | Foto: Josemar Antunes

A perícia criminal, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), foi acionado para realizar os procedimentos. Em seguida, o corpo será removido ao Instituto Médico Legal (IML).

Manoela deixou cinco filhos menores de idade. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

