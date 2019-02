Corpo de homem é encontrado em igarapé no São Jorge

Manaus - A violência em Manaus continua. O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (20), amarrado e preso a uma árvore dentro do igarapé da Cachoeira, no bairro São Jorge, Zona Oeste da capital amazonense.

Os assassinos teriam percorrido pela rua Vicente Torres Reis e entrado com a vítima no beco da Baixada até o igarapé. No local, segundo a polícia, a vítima foi agredida com várias pauladas na cabeça, além de perfurações de arma branca na cabeça.

Conforme informações de um perito criminal, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), possivelmente o homem foi morto na madrugada de hoje. Ele estava com os pés e pescoço amarrados em uma árvore. Sacos usados para transportes de cebolas foram usados como cordas para amarrar a vítima.

O corpo foi removido para o IML | Foto: Josemar Antunes

Nenhum morador da área reconheceu a vítima. Para a polícia, o homem pode ter sido assassinado em um possível acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas. A área é considerada pela polícia como "área vermelha" e dominado pela facção criminosa Comando Vermelho (CV).

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais:

Irmão de mulher espancada diz que ainda está chocado com a violência

Com saco na cabeça, mulher é encontrada morta em ramal no Puraquequara