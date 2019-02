Vem visitar Manaus? Veja serviços oferecidos pela Polícia Turística

O grupamento bilíngue atende turistas em língua inglesa, espanhol, francês e japonês | Foto: Roberto Carlos/Secom





Manaus - Visitantes que chegam diariamente à Manaus podem contar com suporte da Polícia Turística do Amazonas (Politur), que atua diretamente nos pontos mais frequentados na capital amazonense. O trabalho dos policiais acontece de forma integrada com agências e órgãos ligados ao setor, oferecendo uma rede de apoio aos turistas na cidade.

A Politur realiza atendimentos diários aos visitantes no Aeroporto de Manaus, Porto de Manaus, Mercado Municipal Adolpho Lisboa e Praça da Matriz. Além disso, sempre que necessário, pode prestar apoio a turistas em outros locais como Ponta Negra, Museu da Amazônia (Musa) e municípios da Região Metropolitana. Os turistas podem solicitar apoio pelos telefones (92) 998842-1769, das 7h às 23h, e 98842-1741, das 7h às 17h. Para ocorrências fora destes horários, a polícia deve ser acionada pelo 190.

O efetivo da Polícia Turística é hoje conta com 27 policiais militares | Foto: Roberto Carlos/Secom





O grupamento bilíngue atende turistas em língua inglesa, espanhol, francês e japonês. A fluência em outro idioma, inclusive, é um dos critérios de seleção para fazer parte do efetivo, que hoje conta com 27 policiais militares. Os integrantes passam por um treinamento voltado ao tema, com duração de aproximadamente 30 dias.

O comandante do Policiamento Metropolitano, coronel Jorge Alves, destaca que o policiamento turístico, existente há 26 anos, busca orientar os visitantes para que eles tenham sempre uma boa experiência ao visitar a cidade.

“Na Politur fazemos orientações voltadas a segurança do turista, para que ele possa fazer o seu passeio na cidade sempre de forma agradável”.

Os policiais oferecerem orientações de segurança aos turistas que visitam o Amazonas | Foto: Roberto Carlos/Secom





Atuação

A Politur realiza, aproximadamente, 20 atendimentos por dia em período de alta temporada. Os policiais atuam em duplas, realizando rondas a pé e em viatura, divididas por plantão. Nos pontos turísticos do Centro da cidade, o trabalho da polícia acontece das 7h às 23h. Já no aeroporto, equipes atuam diuturnamente, inclusive durante a madrugada.

O trabalho dos policiais é intensificado em datas específicas, como durante a temporada de cruzeiros que chegam ao porto de Manaus, que acontece entre os meses de novembro e abril. Os turistas são abordados logo que chegam e recebem orientações sobre locais e os horários que devem ser frequentados; contratação de pacotes por empresas credenciadas pela Amazonastur e ao Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) do Ministério do Turismo, além de informações sobre cuidados com pertences pessoais.

O comandante da Politur, tenente Jorge Barreto, falou sobre os cuidados que viajantes devem ter para que não passem por problemas durante as férias.

O trabalho dos policiais é intensificado em datas específicas, como durante a temporada de cruzeiros que chegam ao porto de Manaus | Foto: Roberto Carlos/Secom

“Nós orientamos sempre que os turistas, ao procurarem empresas de passeios regionais, se certifiquem que são legalizadas na Amazonastur, assim como na contratação dos guias, que devem estar cadastrados no Cadastur. Também orientamos que não movimentem grandes quantias de dinheiro em locais públicos e tenham cuidados com documentos, principalmente passaporte e equipamentos como máquinas fotográficas e celulares”.

Turistas aprovam

Visitando Manaus pela primeira vez, o casal Diego Viviam e Luciane de Oliveira receberam as orientações sobre a cidade enquanto conheciam o Mercado Adolpho Lisboa, na Manaus Moderna, Zona Sul.

“Estamos maravilhados com a cidade, com a riqueza cultural do Norte do país. Nos sentimos, particularmente, seguros desde que chegamos. Conhecemos o Teatro Amazonas e percebemos a presença desse policiamento turístico, e isso é muito bom para que possamos aproveitar a cidade”, relatou Diego.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Conheça praias em Manaus e região para se divertir no fim de semana

Confira 13 balneários imperdíveis em Manaus