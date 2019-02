Homem joga água quente nas partes íntimas de ex-mulher

A cuidadora de idosos Agerlândia Miranda, de 25 anos, teve queimaduras de terceiro grau nas pernas e partes íntimas causadas pelo ex-marido dela, Jessé Nogueira. O caso ocorreu no último dia 12 no município de Sena Madureira, interior do Acre.

A vítima foi transferida para a capital acreana e está internada no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) sem previsão de alta.

Agerlândia contou à imprensa local que durante uma briga, o ex-companheiro jogou água fervendo em cima dela. Ainda muito abalada, ela diz que a agressão foi motivada por ciúmes e porque ele não aceitava o fim do relacionamento.

Jessé não trabalhava e Agerlândia arcava com todos os gastos da casa. Um dia antes do crime, ela decidiu dar um ponto final na relação porque as brigas eram constantes entre o casal.

A mulher com o suspeito | Foto: Divulgação

“Um dia antes disse que queria terminar, expliquei meus motivos e disse que para pagar as contas que tínhamos arranjaria um trabalho à noite. Fui à uma lanchonete trabalhar como atendente e na volta parei na casa de um amigo. Ele foi até lá, perguntou que horas eu voltaria para casa e disse que eu pagaria ele”, conta a mulher.

A vítima tem três filhas, de 10, 9 e 2 anos. As duas mais velhas são de outro relacionamento. Com medo do que ele poderia fazer com as meninas, ela voltou para casa após a ameaça.

Na terça-feira (12), Agerlândia seguiu a rotina normalmente. Saiu para trabalhar e perto do almoço foi surpreendida pela ligação da filha mais velha informando que Nogueira havia saído com a bebê de dois anos e que as outras meninas não teriam o que almoçar. Ela, então, voltou para casa.

No mesmo dia, o ex-marido mandou mensagem para a irmã da vítima pedindo que Agerlândia saísse de casa. Entretanto, a mulher disse que não ia sair, pois era ela que pagava as contas.

Agerlândia disse que viu a leiteira no fogo, mas não imaginava que seria para machucá-la. Durante a briga, o homem jogou a água quente nas partes íntimas da vítima.

Durante o fato, as filhas da cuidadora entraram em desespero e o suspeito conseguiu fugir. Ele se apresentou na Delegacia de Sena Madureira três dias após o crime.

O suspeito foi indiciado por lesão corporal e, após ser ouvido, foi liberado. Porém, o delegado Marcos Frank, responsável pelo inquérito disse que as investigações continuam.

Leia mais:



Corpo de homem é encontrado em igarapé no São Jorge

Mulher é encontrada morta sem roupa na própria cama, em Manaus