Vídeo: mordida de blogueira é igual a ataque canino, diz médico do AM

Manaus - O médico, que atendeu a amazonense que teve parte do lábio arrancado em briga com blogueira, passou detalhes sobre a cirurgia para recompor a boca da vítima. Segundo ele, a mordida violenta é igual a provocada por ataques de cachorros.

Essa não seria a primeira confusão que a blogueira ruiva se envolve. Há alguns meses, ela teria protagonizado cenas de violência dentro do banheiro de uma outra boate de Manaus.

A briga de duas mulheres terminou com uma delas com mais da metade dos lábios arrancados com uma mordida. A agressão aconteceu no dia 14 de fevereiro em um bar e terminou em um posto de combustíveis, na Zona Centro-Sul de Manaus.

A imagem exibida na reportagem da TV Em Tempo é forte, por isso foi preciso embaçar, mas mostra como ficou o lábio da vítima após ser mordida pela blogueira, conhecida nas redes sociais por ser figura presente em festas.

Segundo a delegada Alynne Lima, do 16° DIP, a blogueira poderá responder por lesão corporal grave. Em depoimento, a digital influencer disse ter sido ofendida pela outra, isso gerou a briga e terminou com a mordida que arrancou oitenta por cento dos lábios da vítima.

A vítima passou por uma cirurgia de reconstituição dos lábios, que durou mais de 5 horas. O cirurgião plástico que realizou o procedimento, Gustavo Cabrera, disse que só viu dilaceração semelhante em ataques de cachorro.

“No caso dessa paciente específica, tivemos que usar a técnica de microcirurgia reconstrutiva, que é transportar o tecido de uma região do corpo para outra. No caso a gente pegou um músculo da parte interna da coxa e transplantamos para a face”, explicou



Essa não seria a primeira confusão que a blogueira se envolve na noite manauara. Há alguns meses ela teria protagonizado essas cenas dentro do banheiro de uma outra boate de Manaus.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja a reportagem | Autor: TV Em Tempo

