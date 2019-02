Presa dupla que praticou mais de 17 assaltados a ônibus em Manaus

Manaus - Dois homens foram presos nesta terça-feira (19) suspeitos de cometer cerca de 17 assaltos a ônibus em Manaus no bairro Japiim, na Zona Sul de Manaus.

De acordo com Divanilson Cavalcanti, a dupla estava sendo investigada por cerca de 17 roubos ocorridos nos últimos três meses em transportes coletivos urbanos no momento em que trafegavam pelos bairros Japiim e Petrópolis, ambos na zona sul de Manaus.

O delegado enfatizou que as prisões de Cassiano e Keysson foram efetadas em atendimento à determinação da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), que intensificou o combate a roubos em ônibus na capital.

No momento da coletiva de imprensa, Cavalcanti parabenizou o trabalho desempenhado pela equipe do 3° DIP em retirar os infratores de circulação. O titular da 1ª Seccional Sul disse, ainda, que até o momento a dupla foi reconhecida por oito vítimas. O delegado assegurou que as ações policiais irão prosseguir com o intuito de identificar os infratores que cometem delitos dessa natureza.

Prisões

Kelene Passos informou que Cassiano e Keysson foram presos pela equipe do 3° DIP na manhã de terça-feira (19), por volta das 10h30, na casa onde Cassiano estava morando, situada na avenida Jorge Bivaqua, no bairro Japiim. Segundo a delegada, desde o mês de dezembro de 2018, os policiais civis identificaram cerca de 17 roubos a ônibus nos bairros Japiim e Petrópolis. Todos com o mesmo modo de operação e sempre praticados por uma dupla, portando arma branca.

A dupla fez mais de 17 assaltado a ônibus | Foto: Raquel Miranda/PC-AM

“A dupla entrava nos veículos em um ponto de ônibus situado próximo a uma universidade na avenida General Rodrigo Octávio, bairro Japiim, e, logo em seguida, anunciava o roubo. Um rendia o motorista, enquanto o outro recolhia os pertences dos passageiros. Em seguida, eles empreendiam fuga ainda naquela mesma via, nas proximidades de uma unidade de uma rede atacadista. Devido à constante prática dos delitos, os motoristas que trabalhavam na área passaram a reconhecer Cassiano e Keysson”, argumentou a delegada.

Conforme a titular do 3º DIP, alguns ônibus que Cassiano e Keysson roubaram tinham câmeras de segurança que registraram toda a ação da dupla. Diante dos fatos, a delegada representou à Justiça o pedido de prisão preventiva em nome dos infratores. As ordens judiciais foram expedidas no dia 12 de fevereiro deste ano, pela juíza Bárbara de Araújo Folhadela, no Plantão Criminal.

Indiciamento

Cassiano e Keysson foram indiciados por roubo majorado. Ao término dos procedimentos cabíveis no 3° DIP, a dupla será conduzida ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), localizado no quilômetro oito da rodovia federal BR-174, onde irá ficar à disposição da Justiça.

Orientação

O titular da 1ª Seccional Sul enfatizou a importância das pessoas que forem vítimas de roubos a ônibus coletivos formalizarem o BO em uma das unidades policiais da capital. Divanilson Cavalcanti orientou a população para que tenha sempre em mãos, no momento do registro da ocorrência, o número de Identificação Internacional de Equipamento Móvel (Imei) do aparelho celular roubado, que pode ser encontrado na nota fiscal e caixa do objeto.

Leia mais:

Corpo de homem é encontrado em igarapé no São Jorge

Mulher é encontrada morta sem roupa na própria cama, em Manaus